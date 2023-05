İzmir'de mahalle bostanı kura çekimi yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kadifekale'de kurulan mahalle bostanının yeni hak sahiplerinin belirlenmesi için düzenlenen kura çekimine katıldı. Başkan Soyer, kadınların üretmeye devam etmesini isteyerek "Burada ürettiklerinizi siz tüketiyorsunuz. Ama satmak isterseniz biz satın alacağız. Aile ekonomisine de katkınız olacak.Bu memlekette üretmek, aile ekonomisine katkı verebilmek çok kıymetli." dedi.

Başkan Soyer, sorunlara yerinde ve hızlı çözüm üretmek için kurulan Acil Çözüm Ekipleri ile mahalleleri gezdi. Soyer'in ilk durağı Konak'ın Birinci Kadriye Mahallesi oldu. İZBETON tarafından asfalt serimi yapılan yolu inceleyen Soyer, esnaf ve mahalle sakinleriyle de bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iyi, temiz ve adil gıdaya erişimi kolaylaştırmak amacıyla Kadifekale'de kurduğu mahalle bostanı için 52 hak sahibi arasında kura çekimi yapıldı. Başkan Soyer de kura çekimine katıldı. Yaz sebzelerinin ekim ve dikimi için çekilen kurada Emel Acar, 44. parselde sebze ekimi yapmaya hak kazandı. Kurada ismi çıkan hak sahipleri bir yıl boyunca kendi parselinde üretim yapabilecek.

Kadınlarla sohbet eden Soyer, mahalle bostanı konusunda farklı çalışmalar yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"ÜRETMEK, AİLE EKONOMİSİNE KATKI VEREBİLMEK ÇOK KIYMETLİ"

"Bu yıl yeni bir şey daha ilave ediyoruz. Ürettiklerinizi siz tüketiyorsunuz. Ama satmak isterseniz biz satın alacağız. Aile ekonomisine belki bir katkımız olur diye düşünüyoruz. Her ne üretirseniz, onu kendi mutfağınızda değerlendirebilirsiniz. Bu memlekette üretmek, aile ekonomisine katkı verebilmek çok kıymetli. Bu kararı verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Siz benim can kardeşlerimsiniz. Görüşmesek de bir araya gelmesek de bilin ki kalbim ve aklım sizinle. Elimden ne geliyorsa hep daha iyisini yapmaya gayret edeceğim. Görüyorum pırıl pırıl bebekler var. Hepinize uzun ömür diliyorum. Bilin ki her zaman yanınızdayım. 10 yıl Seferihisar'da Belediye Başkanlığı yaptım. 4 yıldır da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Başkanlık yapıyorum. Hiç iktidarın belediyesi olmadım. İktidarın belediyesi olduğumuzda kaynaklarımız, gücümüz, kuvvetimiz çok daha fazla olacak. Bu belediye sizin belediyeniz. Ben de sizin ağabeyinizim, amcanızım, dayınızım... Ne derseniz deyin. Sonuna kadar sizin yanınızdayım. Nerede isterseniz orada yanınızdayım."

FIRAT FİDANLIĞI'NDA ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Başkan Soyer, Buca'da Fırat Fidanlığı'nda süren çalışmaları da yerinde inceledi. Ardından Buca Mustafa Kemal ve İnönü mahallelerinde verilen hizmetler hakkında bilgi aldı.