İnci Taneleri dizisi, Ramazan ayı boyunca Dilber'in pavyon dansını yayınlamayacak

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan'ın yer aldığı İnci Taneleri dizisi, konusu ve Dilber'in pavyon dansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Büyük ilgiyle izlenen dizi, Ramazan ayı için dikkat çeken bir karar aldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği ve her bölümü reyting listelerini altüst eden dizi, her hafta Dilber'in pavyon dansı ve şarkılarıyla da adından söz ettiriyor. Elif Erol ile her hafta yeni figürlere çalışan Hazar Ergüçlü'nün oynadığı Dilber'in pavyon dansları Ramazan ayı boyunca yayınlanmayacak.