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İnci Taneleri dizisi, Ramazan ayı boyunca Dilber'in pavyon dansını yayınlamayacak

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Oyunculuk performansların ve Dilber'in dansıyla yayınladığı günden beri konuşulmaya devam eden İnci Taneleri, Ramazan ayı için pavyon danslarını yayınlamaya ara verdi.

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan'ın yer aldığı İnci Taneleri dizisi, konusu ve Dilber'in pavyon dansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Büyük ilgiyle izlenen dizi, Ramazan ayı için dikkat çeken bir karar aldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği ve her bölümü reyting listelerini altüst eden dizi, her hafta Dilber'in pavyon dansı ve şarkılarıyla da adından söz ettiriyor. Elif Erol ile her hafta yeni figürlere çalışan Hazar Ergüçlü'nün oynadığı Dilber'in pavyon dansları Ramazan ayı boyunca yayınlanmayacak.

İnci Taneleri dizisi, Ramazan ayı boyuncu Dilber'in pavyon dansını yayınlamayacak

İnci Taneleri dizisi, Ramazan ayı boyuncu Dilber'in pavyon dansını yayınlamayacak

İnci Taneleri dizisi, Ramazan ayı boyuncu Dilber'in pavyon dansını yayınlamayacak

İnci Taneleri dizisi, Ramazan ayı boyuncu Dilber'in pavyon dansını yayınlamayacak

İnci Taneleri dizisi, Ramazan ayı boyuncu Dilber'in pavyon dansını yayınlamayacak

İnci Taneleri dizisi, Ramazan ayı boyuncu Dilber'in pavyon dansını yayınlamayacak

İnci Taneleri dizisi, Ramazan ayı boyuncu Dilber'in pavyon dansını yayınlamayacak

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Yaşam

İnci Taneleri Televizyon Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (2)

VATANDAŞ:

Ramazan ayında sıkıntı , diğer aylarda sıkıntı yok yani :D

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Alperen:

“İmandır o cevher ki, İlâhî ne büyüktür! İmansız olan paslı yürek sînede yüktür!”Bu millet inancınıda imanınıda kaybetmiştir eğer namaz kılan dini konu alan bir dizi olaydı laiklik elden gidiyyy diye bağırır dururladı yobazlargericiler bunlarda nerden çıktı diyerek verirveriştirlerdi ama bu kepazeliğe hiçkimse ses çıkarmıyor bekleyin elbet ölümbirgün sizide gelip bulacak.

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