Honaz Belediyesi Yaz Aylarında Parklara Spor Aletleri Monteliyor

Honaz Belediyesi, yaz aylarında park yapımı ve yenilenme çalışmalarının yanı sıra parklardaki oyun gruplarının bakım ve tamirini yaparken ihtiyaç duyulan parklara spor aletleri monte ediyor. Yeni kondisyon ve fitness aletleri, Honazlılara daha büyük keyifle spor yapma imkanı sunuyor.

Yaz aylarını yeni park yapımı ve yenilenme çalışmalarıyla sürdüren Honaz Belediyesi, parklardaki oyun gruplarının bakım ve tamirini yaparken diğer yandan da ihtiyaç duyulanlara spor aletleri monte ediyor.

Yaz aylarında park çalışmalarına hız veren Honaz Belediyesi, park sayısına yenilerini eklerken, mevcut parklarda bakım-onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalara ek olarak ihtiyaç olan parklara fitness aletleri kuran Belediye ekipleri, eskimiş olanları da yeniliyor. Belirlenen ihtiyaç durumuna göre çalışmalar sürdürülürken, yeni kondisyon ve fitness aletleri, Honazlı'ara eskisinden daha büyük keyifle spor yapma imkanı sunuyor.