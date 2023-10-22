Gömeç'teki Mağdurlar Dernek Kurdu

SEFER TALAY

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, aldıkları termal devre mülklerin 10 yıldır kendilerine teslim edilmemesi üzerine mağdur olan vatandaşlar haklarını aramak için dernek kurdu.

Gömeç'in Karaağaç Mahallesi'nde, 10 yıl önce yapımına başlanan termal devre mülk tesislerinin bu güne kadar hak sahiplerine teslim edilememesi hak sahiplerinin tepkilere neden oldu. Devre mülk satın alan vatandaşlar, mağduriyetlerini gidermek için dernek çatısı altında bir araya geldi. Mağdurların oluşturduğu, Yaşam Termalzedeler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin ilk genel kurulu Burhaniye'de Ahmet Akın Kültür Merkezinde yapılırken, başkanlığa Fahri Gökdağ seçildi.

Bu güne kadar sosyal medyada oluşturdukları sayfalarda seslerini duyurmaya çalışan ve mağduriyetin büyük olduğunu anlatan vatandaşlar firmanın Turkiye'nin her yerinden binlerce aileye devre mülk satışı yaptını, 10 yıldır parasını ödemiş olan ailelere devre mülklerini teslim etmediğini öne sürdü. Devre mülkü teslim edilmeyen Şekernaz Erdoğan, "10 yıl önce buradan geleceğimizi düşünerek yer aldım. Şimdi 10 yıl geçti. 2 binden fazla üyesi var, mağdurumuz var. Termal faaliyete geçmedi. Onun için biz de bir araya geldik. 2 bin kişiyi bir araya toplayıp dernek kuracağız. Dernek olarak mücadele vereceğiz. Hak arayışındayız" dedi.

Mustafa Aygül ise "Yaşam Termal üyesiyim. Bir sorunumuz var, şu anda bitirilemedi. Yıllar oldu. Biz buraya paralarımızı ödedik. Şimdi bir dernek kurduk. Bu dernekte de şu anda toplantı halindeyiz. Yeni bir yönetim seçmek üzereyiz. İnşallah, bunu başaracağız. İnşallah bu toplantı hepimize hayırlı olur" diye konuştu. Kemal Alpinanç ise, "Yaşam Termalzedeler olarak dernek kurumunu gerçekleştirdik. Bundan sonraki haklarımızı dernek çatısı altında yasal yollardan arayacağız. Bütün üyeler adına İnşallah, hakkımızı alacağız" diye konuştu.