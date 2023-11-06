Gaziantep'te tankerin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, kontrolde çıkarak şarampole devrilen bir tankerin sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi ve sürücü kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, kontrolde çıkıp şarampole devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.
Kaza, öğleden sonra, Nurdağı- Bahçe karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Nurdağı yönüne ilerleyen Mehmet Polat (32),yönetimindeki 63 AAJ 599 plakalı tanker, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.