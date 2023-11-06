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Gaziantep'te tankerin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, kontrolde çıkarak şarampole devrilen bir tankerin sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi ve sürücü kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.