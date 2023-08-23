Fatsa'da Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü

ORDU'nun Fatsa ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, Emirhan Uşum (23) hayatını kaybetti.

Kaza, bu sabah ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Fatsa-Kumru kara yolunda meydana geldi. Emirhan Uşum yönetimindeki 52 AEA 558 plakalı otomobil, ara yoldan çıkan Yaşar A.'nın (46) kullandığı 41 H 7795 plakalı kamyonete yandan çarptı. Savrulan kamyonet, yol kenarındaki bahçeye savruldu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Emirhan Uşum, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Yaralanan Yaşar A. ise tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.