Fatsa'da Gaziler Günü Kutlaması

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi. Program çerçevesinde çelenk sunumu yapıldı ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Törene Fatsa Kaymakamı, Belediye Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen kutlama etkinliği çerçevesinde ilk olarak çelenk sunumu gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, çeşitli etkinlikler ve konuşmalar ile devam etti.

Düzenlenen törene Fatsa Kaymakamı Avni Kula, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Fatsa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Kale, protokol üyeleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları ve ilgililer katıldı. - ORDU