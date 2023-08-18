Eskişehir Dorlion Arama ve Kurtarma Ekibi Marmara Depremi'ni Anma Yürüyüşü Gerçekleştirdi

Eskişehir Dorlion Arama ve Kurtarma (DAK) ekibi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir anma yürüyüşü gerçekleştirdi. Etkinlikte depremde hayatını kaybedenler anıldı.

Eskişehir Dorlion Arama ve Kurtarma (DAK) ekibi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir anma yürüyüşü gerçekleştirdi.

Eskişehir Dorlion Arama ve Kurtarma (DAK) ekibi, 17 Ağustos 1999 gecesi saat 03.02'de meydana gelen Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri anmak için yürüyüş etkinliği düzenledi. Eskişehir Kent Ormanı'ndaki yürüyüş öncesinde toplanan DAK üyeleri, Marmara Depremi'nde vefat edenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Kent Ormanı içerisinde yaklaşık 5 kilometrelik rotada gece yürüyüşü gerçekleştiren DAK üyeleri depremde yaşamını yitiren vatandaşları andı. - ESKİŞEHİR