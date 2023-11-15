Eskişehir'de Kaldırımda Yetişen Domates Fidesi Hayrete Düşürdü

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir kaldırımın köşesinde yetişen ve üzerinde onlarca domates bulunun fide hayrete düşürürken gelip geçenlerin ilgisini çekiyor.

Her hafta Perşembe günleri halk pazarı kurulan ilçenin Turgut Reis caddesi üzerindeki bir kaldırımın köşesinde, üzerinde onlarca domates bulunan fide dikkat çekiyor. Yaklaşık 2 metreye yükselen ve birçok dalı olan domates fidesi çevre esnafın yanı sıra gelip geçenleri de hayrete düşürüyor. Kaldırımla bina duvarı arasındaki küçük bir boşluktan yükselen fidenin, yakınındaki borulara iplerle bağlanıp yükselmesi sağlanırken esnaf tarafından özenle korunuyor. Yakın bir esnaf, tek tohumdan böyle bir fidenin yetişip büyüterek onca domates vermesinin Allah'ın güzel bir hikmeti olduğunu anlattı. Sokak üzerinde her hafta Perşembe günleri pazar kurulduğunu anlatan esnaf, "Muhtemelen pazarda satılan domateslerden kaldırımdaki küçük aralığa düşen bir tohumdan fide yeşerip büyüyüp bu hale geldi. İlk defa böyle bir şey görüyoruz. Fide yeşerip büyümeye başlayınca korumu altına aldık. İplerle yanındaki boruya bağlayıp yükselmesini, ürün vermesini sağladık. Gelip geçen herkes hayret ve ilgi ile bu domates fidesini önceliyor. Üzerinde çok sayıdaki dallarda onlarca domates yetişti. Bu tamamen Allah'ın bir hikmeti, kudretinin göstergesi. Küçücük bir tohum bir şekilde o kaldırımın köşesindeki boruların geçtiği boşluğu düşecek ve o daracık yerle yeşerip bu hale gelecek. Hayret uyandıracak bir durum" diye anlattı. - ESKİŞEHİR