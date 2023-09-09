Elazığ'da piknik için toplanan grubun bulunduğu römorklu çapa makinesi devrildi

Elazığ'da pikniğe gitmek için toplanan bir grup, römorklu çapa makinesine bindiği sırada kaza geçirdi. Kazada 3'ü ağır 14 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'da pikniğe gitmek için toplanan grubun bulunduğu römorklu çapa makinesi devrildi. Kazada 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.

Kaza, eski Baskil yolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, pikniğe gitmek için toplanan grup, römorklu çapa makinesine bindi. Seyir halindeyken tekeri patlayan araç devrildi. Kazada 3'ü ağır 14 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Baskil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır lan 3 kişi, Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ