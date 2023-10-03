Elazığ'da öğrenci servisi çukura düştü

Sağanak yağışın etkili olduğu Elazığ'da, yol bakım çalışması için kazılan çukura öğrenci servisi düştü. Kazada yaralanan olmazken minibüste maddi hasar meydana geldi.

Sağanak yağışın etkili olduğu Elazığ'da, yol bakım çalışması için kazılan çukura öğrenci servisi düştü. Kazada yaralanan olmazken minibüste maddi hasar meydana geldi.

Kaza, merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi Hacı Sadettin Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen okul servisi, cadde üzerinde daha önceden yapılan yol bakım çalışmasını yağıştan dolayı fark etmeyerek çukura düştü. Kazada yaralanan olmazken, minibüste maddi hasar meydana geldi.

Çukura düşen minibüs çekici tarafından düştüğü çukurdan çıkartıldı. - ELAZIĞ