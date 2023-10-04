Elazığ'da Bir Adam Camdan Düşerek Hayatını Kaybetti

Elazığ'da gece saatlerinde bir binanın 3. katındaki camdan düşen ve sabah fark edilen bir adam hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da, gece saatlerinde bir binanın 3. katındaki camından düşen ve sabah düştüğü fark edilen adam, hayatını kaybetti.

Olay, Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı Yeşil Kart TOKİ'lerde meydana geldi. Yalnız yaşayan Ali Bayrak (60), gece saatlerinde 5 katlı binanın 3. katındaki camından iddiaya göre dengesini kaybederek düştü. Mahalle sakinleri, adamı hareketsiz halde bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Bayrak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası polis ekipleri, adamın düştüğü cam ve sokakta inceleme yaptı. Bayrak'ın cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ