Edremit Belediyesi'nin işletmeciliğini yapacağı Kafe Senin hizmete girdi

Atatürk Gençlik Merkezi bünyesinde işletmeciliğini Edremit Belediyesi'nin yapacağı 'Kafe Senin hizmete girdi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın önem verdiği projelerinden Atatürk Gençlik Merkezi, geçen yıl hizmete açılmıştı. Atatürk Gençlik Merkezi bünyesinde işletmeciliğini Edremit Belediyesi'nin yapacağı Kafe Senin, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Kafe Senin'in açılış törenine, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Bayram Kayahan, CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan, Saadet Partisi Edremit İlçe Başkanı Ahmet Pınar, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Kent merkezimizi canlandırmak ve cazibe merkezi haline getirmek için projelerimizi hızla hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bugün bizim için mutlu bir gün. Bu gençlik merkezi idealimizi gerçekleştirirken, bu köşeyi özellikle açık bırakmıştık. Gençlerimizin özellikle çok rağbet ettiği bu tür kafelere bir yenisini kazandırmak istedik. Projelerimizi bir bir hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Edremit'in kent kimliği kazanmasında, kent kültürünün gelişmesinde, marka şehir olmasında adım adım ilerliyoruz. Meslek odalarımızla, muhtarlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle, siyasi partilerimizle, Edremit'i hep birlikte çok daha ileriye taşımak en büyük sorumluluğumuz. Bu heyecanı herkeste görüyoruz. Bütün arkadaşlar Edremit için burada. Kafe Senin işletmesinde Sayın Başkan Yardımcım Ahmet Elvan başta olmak üzere, İşletme İştirakler Müdürümüz Müşerref Uşaklı; Belediye personelimize, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 'Senin' dememizin kastı o! Bu şirketin değil, senin! Senin Belediyen, senin Kafen. Hayırlı uğurlu olsun."