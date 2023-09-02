Düzce Merkez Bahçeşehir Bağlantı Yolunda Domates Yüklü Kamyonet Devrildi
Düzce Merkez Bahçeşehir bağlantı yolunda domates yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 13 yaşındaki bir yolcu yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Düzce Merkez Bahçeşehir bağlantı yolunda domates yüklü kamyonet, devrildi. Kazada 13 yaşındaki yolcu yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Bahçeşehir bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hameed Jassım isimli yabancı uyruklu vatandaşın kullandığı 81 ACN 934 plakalı Hyundai marka kamyonet, Metek TOKİ Işıklı kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kamyonette bulunan kasalar yere savruldu. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken araçta bulunan 13 yaşındaki Enes Hamit J. hafif şekilde yaralandı. Yaralı çocuk Atatürk Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE