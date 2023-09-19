Düzce'de Büyükbaş Hayvanlar Trafiği Tehlikeye Soktu

Düzce Belediyesi tarafından yapılan Çamköy Memursen yolu, büyükbaş hayvanların yoluna çıkması nedeniyle sürücülere zor anlar yaşatıyor. Hayvanların yolda yürümesi trafiği tehlikeye sokarken, sürücüler kaza yapmaktan son anda kurtuldu.

Düzce'de Çamköy Memursen yoluna çıkan büyükbaş hayvanlar sürücülere zor anlar yaşattı.

Düzce Belediyesi tarafından şehir trafiğinin azaltılması için yapılan Çamköy Memursen yolu, yoğun şekilde kullanılırken, yola çıkan büyükbaş hayvanlar ise zaman zaman sürücülere zor anlar yaşatıyor. Sabah saatlerinde Çamköy Memursen yoluna yine büyükbaş hayvanlar çıktı. Hayvanların yolda yürümesi trafiği tehlikeye soktu. Yolun ortasında yürüyen hayvanları aniden karşısında gören sürücüler ise manevra yaparak kaza yapmaktan kurtuldu. - DÜZCE