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Diyarbakır'da Çırpı Toplamaya Giden Kadın Dereye Düşerek Hayatını Kaybetti

28 Kasım 2023 12:05 Son Güncelleme: 12:07 Abone Ol

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde çırpı toplamaya giden bir kadın, dengesini kaybederek dereye düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.