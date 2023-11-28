Diyarbakır'da Çırpı Toplamaya Giden Kadın Dereye Düşerek Hayatını Kaybetti
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde çırpı toplamaya giden bir kadın, dengesini kaybederek dereye düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde çırpı toplamaya giden kadın, dengesini kaybederek dereye düşerek hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, ilçenin Aşağı Şeyhler Mahallesi'nde çırpı toplamaya giden 50 yaşlarındaki Cemile Altınkılıç, dengesini düşerek dereye düştü.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerinde sağlık, jandarma ve Çermik Belediyesi arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Ekipler arama çalışmalarında derede boğulan Altınkılıç'ın cansız bedenine ulaştı.
Ceset, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam