Danimarka'da yaşayan dört arkadaş, bisikletleriyle dünya turuna çıktı. Kilometrelerce yol kat eden bisikletçiler, Artvin'in Hopa ilçesinde mola verdi. Singapur'u hedefleyen grup, Gürcistan üzerinden yoluna devam edecek.

Dünya turuna çıkan Danimarkalı 4 bisikletçi Hopa'da mola verdi

ARTVİN Danimarkalı dört arkadaş bisikletleriyle dünya turuna çıktı. Kilometrelerce yol kat eden bisikletliler, Artvin'in Hopa ilçesine mola verdi.

Danimarka'da yaşayan dört arkadaş Erik, Esben, Teller, Casper ülkelerinden başlattıkları bisikletli dünya turu için Singapur'u hedef seçtiler.

Çok sayıda ülke gezen dünya turu yapan Danimarkalı bisikletçilerin son durağı Artvin'in Hopa ilçesi oldu. İstanbul üzerinden Karadeniz sahil yolunu takip eden bisikletliler, mola verdikleri ilçede, çocuklarla top oynayarak vakit geçirdiler. Singapur'a ulaşmak için Gürcistan üzerinden yeniden yola koyulan gurup adına konuşan Casper, "İstambul üzerinden akradeniz yolunu takip ederek Artvin'in Hopa ilçesine geldik. Hedefimiz ise Singapur" dedi.