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Çorlu'da 3 Metre Boyunda Yayın Balığı Satışa Çıktı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir balıkçı, Edirne'nin Meriç Nehri'nden yakalanan 3 metre uzunluğundaki, 150 kilo ağırlığındaki yayın balığını kilosu 450 liradan satışa sundu. Balığın sergilenmesi büyük ilgi çekti.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde balıkçılık yapan Barış Bayır, Edirne'de Meriç Nehri'nde yakalanan 3 metre boy ve 150 kilo ağırlığındaki yayın balığını, kilosu 450 liradan satışa çıkardı.

Çorlu'da balıkçılık yapan Barış Bayırlı, Meriç Nehri'nde yakalanan 3 metre boyunda, 150 kilo ağırlığındaki yayın balığını satın alıp, tezgahında sergilemeye başladı. Forkliftin ucuna asılıp sergilenen balığı görenler, fotoğraf çektirdi.

Balıkçı Barış Bayırlı, balığın temizlendikten sonra kilosunu 450 liradan satışa sunulduğunu söyleyerek, "Balığımız Edirne'nin Meriç Nehri tarafında yakalandı. Tahmini olarak 3 metre uzunluğunda ve yaklaşık 150 kilo civarında. Yayın adı verilen bu balık türünü getirip dükkanımızın önünde sergiledik. Gelen geçen durup bakıyor, fotoğraf çektiriyor. Vatandaşın büyük ilgisini çekti" diye konuştu.

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Çorlu'da 3 Metre Boyunda Yayın Balığı Satışa Çıktı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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