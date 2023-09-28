Çarşamba Orman Parkı İlçeye Kazandırıldı

Çarşamba Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Çarşamba Orman Park, misafirlerini ağırlama devam ediyor. Parkta piknik alanları, orman okulu, konaklama imkanları ve sahil planlamaları bulunuyor.

Çarşamba Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Çarşamba Orman Park, misafirlerini ağırlama devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çarşamba Orman Park ile insanların aileleriyle vakit geçirebileceği, kültürel faaliyetlerin yanı sıra spor branşıyla ilgilenebilecekleri merkez hizmete sunuldu.

Alan, aynı zamanda içinde yer alan fıstık çamları ile doğal güzelliği de barındırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Orman Parkı'nın Hürriyet ile İstiklal mahallelerinin ortasında, Yeşilırmak'ın denize döküldüğü alanda bulunduğunu belirtti.

Orman parkının geçen yıl hizmet vermeye başladığını aktaran Doğan, şöyle devam etti:

"Bu yıl piknik alanlarımız tamamıyla bitti, vatandaşlarımız yazın buraya gelip çocuklarıyla güzel vakit geçirdi, misafirlerini ağırladı. Çarşamba Orman Parkı'mızda Orman Okulu Projemizi de hayata geçiriyoruz. Hem çocukların evcil hayvanları, ormanda ağaçları, doğayı tanıyabileceği alanların olduğu hem de mısır, fasulye gibi ürünlerin yetiştirildiği güzel bir orman okulu yapıyoruz. Yakın zamanda öğrencileri kabule başlamış olacak. Gelecek yaza konaklama imkanı da sunmayı planlıyoruz. Piknik alanının karşısındaki bölüme bungalov alanımız ayrıldı. 250 bungalov, 250 de çadırlı kamp alanı oluşturulacak şekilde Tarım ve Orman Bakanlığımızdan iznimizi aldık."

Çarşamba Orman Parkı'nda sahil planlamasının devam ettiğinin altını çizen Doğan, "Gelecek yıl itibarıyla denizi de sahili de biraz daha farklı kullanmayı amaçlıyoruz. Yine burada kuş cenneti olan bir gölümüz var. Sahilimizde yeni planlamalar yapıyoruz. Orman parkımızın sahil bölümünü kadınlar plajının olduğu, insanların plaj voleybolu, plaj futbolu oynayabildikleri, kafeteryaları, localarıyla turistik bir sahil kasabası haline getiriyoruz." ifadesini kullandı.

Doğan, Çarşamba Orman Parkı'nda neredeyse her şeyin geri dönüşümden yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Burada ağaç dalları, bir taraftan yürüyüş yollarını ve çitleri oluşturdu. Buradaki imalatların hepsini bu köydeki insanlarımız yaptı. Çam kozalaklarından dekor sağlandı. Ağaçlara çıkan insan figürleri oluşturdular. Buranın mutfağında çalışanların çoğu yöremizin insanı. Garsonu, çalışanları hepsi bu köyden. Orman Parkımız, köyün insanlarının kendi üretimine katkı sağladıkları, Çarşamba'ya, Samsun'a hizmet veren çok güzel bir tesis oldu."