Çanakkale'de orman yangınında evlere büyük hasar

Orman yangını, Ulupınar Köyü'nde evlere sıçradı

Balıkesir İtfaiyesi, Çanakkale'de alevlerle mücadele ediyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'de orman yangınında alevler evlere sıçradı. Yangının ilk çıktığı noktaya yakın yerde bulunan Ulupınar Köyü'ne yayılan alevler evlere büyük hasar verdi. Balıkesir'den yangın ile mücadeleye giden itfaiye ekipleri, köyün daha fazla zarar görmemesi için alevlere karşı koyuyor.

Çanakkale'nin Ulupınar Köyü alevlerle mücadele ediyor. Balıkesir'den yardıma giden İtfaiye ekipleri boşaltılan köyün fazla zarar görmemesi için canhıraş bir mücadele ile alevlere karşı koyarken, alevler de diğer yandan geceyi aydınlatıyor. Köydeki evler yangından etkilenirken, itfaiyecilerin söndürme çalışmaları ise an be an kameralara yansıdı.