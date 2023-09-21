California'da Halatla Asılı Kalan Genç Kurtarıldı

ABD'nin California eyaletinde bulunan Foresthill Köprüsü'nün altında halatla asılı kalan 19 yaşındaki bir genç, itfaiye, polis ve arama kurtarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı. Genç, kendisini köprünün altında sallanırken gösteren bir video çekmek için çıktıklarını söyledi.

ABD'nin California'nı kentinde bulunan Foresthill Köprüsü'nün altında halatla asılı kalan 19 yaşındaki bir kişi, itfaiye, polis, arama kurtarma ve dağcılık kurtarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı. Genç, kendisini köprünün altında sallanırken gösteren bir video çekmek için çıktıklarını söyledi.

California eyaleti yetkilileri, 19 Eylül günü bir kişinin köprünün altında asılı kaldığına dair ihbar aldıklarını ve olay yerine vardıklarında 19 yaşındaki bir kişinin, köprünün altında bir halata bağlı olmak suretiyle asılı kaldığını gördüklerini belirtti. İtfaiye, polis, arama kurtarma ve dağcılık kurtarma ekiplerinden oluşan 20'den fazla kişinin müdahale ettiği olayda, ekipler genci asılı kaldığı yerden kurtardı. Foresthill Köprüsü, California eyaletinin en yüksek köprüsü olarak bilinmektedir ve yerden yüksekliği 223 metredir.

Yetkililer açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Yapılan incelemede, 19 yaşındaki bir kişi ve 17 yaşındaki arkadaşının köprünün altında sallanırken gösteren bir video çekmek için orada oldukları öğrenildi. 19 yaşındaki genç, ekipmanı arızalanınca köprünün altındaki hizmet yolundan yüksekte asılı kaldı. Arkadaşı gencin sıkışıp kaldığını ve yardıma ihtiyacı olduğunu anlayınca 911'i aradı."