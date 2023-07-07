Bursa Millet Bahçesi Emet İlçesi'nde Hizmete Açıldı

Kütahya Emet'e Bursa Millet Bahçesi

BURSA Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Kütahya'nın Emet İlçesi'ne kazandırılan Bursa Millet Bahçesi, törenle hizmete açıldı.

Bursa'da ulaşımdan altyapıya, spordan çevreye kadar her alanda önemli yatırımları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan 'kardeş şehir' ilişkisi olan belediyelere de destek olmaya devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi'nin, 18'i yurtdışından, toplam 43 kardeş belediyesi arasında yer alan Kütahya'nın Emet Belediyesi'ne de ilçeye kazandırılan Bursa Millet Bahçesi için destek verildi.

İlçede yaşayan hayırseverlerin Emet Belediyesi'ne bağışladığı yaklaşık 7 bin metrekare alan üzerinde çalışmalarına ilçe belediyesi tarafından başlanan proje, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla tamamlandı. İçinde çocuk oyun grupları ve spor alanlarının bulunduğu Bursa Millet Bahçesi törenle hizmete açıldı. Törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek ile ilçe sakinleri de katıldı.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Bursa Millet Bahçesi'nin yapıldığı 7 bin metrekare alanın hayırseverler tarafından bağışlandığı hatırlatarak, tüm hayırseverlere teşekkür etti. Alanın kamulaştırılmasının ardından çalışmalara başladıklarını hatırlatan Doğan, "Geçen sene kıymetli Alinur Aktaş başkanım Emet'i ziyaret ettiğinde bu alanın yarım bir şekilde olduğunu gördü ve 'biz burayı tamamlayalım' dedi. Elimizden tuttu ve bu alanın bu şekle gelmesine vesile oldu. Ben tüm gazi Emet halkı adına Bursa halkına, Alinur Aktaş başkanıma ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Bursa Millet Bahçemiz ilçemize hayırlı olsun. Şimdi buranın çocuklarımızla cıvıl cıvıl olduğunu görünce ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bir kez daha anladım" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da 18'i yurt dışından olmak üzere toplam 43 kardeş belediyeleri olduğunu hatırlatarak, Emet'in kendileri için ayrı bir değeri olduğunu söyledi. Bursa'da sadece Hamitler Mahallesi'nin 50 bin nüfusa sahip olduğunu, Emet'in ise 12-13 bin nüfuslu bir ilçe olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Ama inanın Emet'in nüfus büyüklüğü çok olmamasına rağmen, bizim kalbimizde çok büyük bir yeri var. Geçen yıl gelmiştim. Sağ olsun Hüseyin başkanım beni buraya getirdi. Bir takım çalışmalar da yapılmıştı. Burası güzel millet bahçesi olur dedik ve biz de destek sağladık. Şimdi burası gerçekten ışıl ışıl oldu. Özellikle çocuklarımızın mutluluğunu görmek bizim için kıymetli ve değerli. Bu arada devam eden altyapı çalışmaları var. Bunlar biraz meşakkatli işler. Bu konuda da gerekli desteği sağlamaya hazırlarız. Bursa Millet Bahçesi, Emet'e hayırlı olsun" dedi.

Açılış kurdelesini kesen Başkan Aktaş ve beraberindeki daha sonra parkı gezip, vatandaşlarla sohbet etti.