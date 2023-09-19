Bursa'da TIR ve otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 4 yaralı

Bursa'da bir TIR, arıza nedeniyle park halindeki başka bir TIR'a ve ardından yolcu otobüsüne çarptı. Kazada 2 TIR şoförü hayatını kaybederken, otobüsteki 4 yolcu hafif yaralandı. Kaza sonrası çevre yolunda trafik kontrollü olarak sağlandı.

BURSA'da TIR, arıza nedeniyle sürücüsünün emniyet şeridine park ettiği TIR'a, ardından da yolcu otobüsüne çarptı. Kazada TIR şoförleri ölürken, otobüsteki 4 yolcu ise hafif yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Bursa Çevre Yolu Karahıdır mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünden Bursa yönüne giden Resul Çakır (29) idaresindeki 16 ARS 042 plakalı TIR, Neşri Atlay'ın (68) arıza nedeniyle emniyet şeridinde park ettiği 68 AAZ 726 plakalı TIR'a, ardından da savrulup aynı yöne giden S.S. yönetimindeki Kamil Koç firmasının 42 DLH 42 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.İhbarla bölgeye jandarma, bölge trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. TIR'ını tamir etmek için inen Neşri Atlay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer TIR'ın şoförü Resul Çakır da ilk müdahalesinin ardından, ambulansla kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Otobüsteki 4 yolcunun da hafif yaralandığı kaza nedeniyle çevre yolunda trafik, kontrollü olarak sağlandı. Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.Neşri Atlay'ın cenazesinin memleketi Aksaray'da, 2 çocuk babası Resul Çakır'ın ise Bursa'nın Gemlik ilçesinde toprağa verileceği bildirildi. (DHA)