Buca'da artan şiddet olaylarına tepki: Bireysel silahlanmaya son

İZMİR'in Buca ilçesinde, Atatürkçü Düşünce Derneği Buca Şube Başkanı Erkan Çiçek'in babası Hüseyin Çiçek'in (75) evinin balkonunda otururken, iki grup arasındaki kavgada ateşlenen pompalı tüfekle vurulup ölmesinin ardından bölge halkı, ilçede artan şiddet olaylarına karşı önlem alınması gerektiğini belirtti. Yaşanabilir Buca Derneği Onursal Başkanı Tayfur Göçmenoğlu, Her gece bir olay yaşanıyor. Buca Teksas'a döndü dedi.

Buca ilçesinde 23 Ağustos'ta saat 21.00 sıralarında, iki grup arasındaki tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine, evinin balkonunda otururken, pompalı tüfekten çıkan saçmalardan biri göğsüne isabet eden işçi emeklisi, 5 çocuk babası Hüseyin Çiçek'in hayatını kaybettiği olayın ardından dernek, STK temsilcileri ve muhtarlar, sosyolog ile psikolog eşliğinde 'Masum insanları öldürüyorlar, Buca'da bireysel silahlanmaya son' diye bir araya gelip, artan şiddet olaylarına tepki gösterdi. İlçede çok sayıda olay yaşandığını ve önemlerin artırılması gerektiğini belirten grup, bireysel silahlanmaya son verilmesini istedi. Şiddetin sadece Buca'da değil, Türkiye'nin genelinde yaşanan bir sorun olduğunu söyleyen Buca Belediyesi Sosyal Projeler Koordinatörü Demet Günoğlu, sessiz ve sakin olmasıyla tanınan ilçenin her gün yeni bir şiddet vakasıyla gündeme geldiğini belirtti.

'MAGANDA TERÖRÜNE SON VERİLMELİ'

İlçenin çok uzun yıllardır nüfus artışına bağlı sosyoekonomik sorunlar yaşadığına dikkati çeken Günoğlu, Daha geçen hafta ilçemizde Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı'nın babası kendi balkonunda çay içerken aşağıda çarpışan iki çetenin savaşı üzerine öldü. Bu bizim için bardağı taşıran son damlaydı. Sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve dernek başkanlarıyla birlikte 'Bucalılar bu işe el koymalı' dedik. Güvenliği sağlayacak olanın hukuk devleti olduğunu biliyoruz. Tüm kamu gücüne, sivil topluma, halka bir çağrı yapıp elimizi, bu sokak şiddetinin önlenmesi için taşın altına koymaya çağırıyoruz. Hemen her gün yaralama, gasp olayı yaşıyoruz. Uyuşturucu gençlerimizi zehirlemeye devam ediyor. Huzurlu kentimizi geri istiyoruz dedi.

Bireysel silahlanmaya son verilmesi gerektiğini vurgulayan Günoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü

Artık kullanım yaşı, ilkokul seviyelerine düşen uyuşturucunun satışı olabildiğince kolluk güçleri ve adliye tarafından engellensin. Bize düşen görev neyse projelendirerek yapmaya hazırız. Suçun hem mali hem ekonomik hem eğitim hem hukuki boyutu var. Halka ve sivil toplumlara ne düşüyorsa onu istiyoruz. Maganda terörüne son verilmeli. Geceleri kızlarımız Buca sokaklarında hak ettiği huzurla gezebilmeli.

'BUCA, HUZUR KENTİ OLMAKTAN ÇIKTI'

Yaşanabilir Buca Derneği Onursal Başkanı, gazeteci Tayfur Göçmenoğlu da Biz 4 yıl önce 2,5 yıl süren bir çalıştayın konuğu olduk. Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, kaymakamlığın organize ettiği, 'İç güvenlik sektörü sivil gözetiminin güçlendirilmesi' projesinde Buca'nın ileri gelenleriyle sorunları konuştuk. Şiddet, hırsızlık ve uyuşturucu gibi sorunlar öne çıktı. Eylem planları hazırlandı ancak geçen sürede Buca, huzur kenti olmaktan çıktı. Buca'nın en sakin mahallesi Efeler'de oturuyorum. Parkın dibindeyiz. Her gece bir olay yaşanıyor. Buca Teksas'a dönmüş durumda. Bu hale kim getirdi Ben 80 yaşındayım. İlk kez böyle bir tablo görüyorum. Bu, yasalarla önlenir. Buca'nın en çok uyuşturucu kullanılan ilçe olmasından hicap duyuyorum. Biz Buca'nın aşıklarıyız. Burada doğup büyüdüm. Lütfen eski huzurlu ortamımıza kavuşalım diye konuştu.