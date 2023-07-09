Boz ayının, yaban keçisini avladığı anlar kaydedildi

Ülkemizde vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüde, boz ayının yaban keçisini avladığı anlar anbean kayda alındı. Kayıtta belgeselleri aratmayan görüntüler oluştu.

Boz ayının, yaban keçisini avladığı anlar anbean kayda alındı

ANKARA - Ülkemizde vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüde, boz ayının yaban keçisini avladığı anlar anbean kayda alındı. Kayıtta belgeselleri aratmayan görüntüler oluştu.

Ülkemizde vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüde bir boz ayının yaban keçisi avı gerçekleştirdiği gözlemlendi. Bu olağanüstü av anı ülkemiz yaban hayatı adına büyük heyecan uyandırırken, belgeselleri aratmayan görüntüler kayda alındı.