Bilecik'te İşçi Yüksekten Düşerek Yaralandı

Bilecik'te faaliyet gösteren bir şantiye alanında çalışan işçi, yüksekten düşerek yaralandı. İşçinin yaralandığını gören çalışma arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bilecik'te faaliyet gösteren bir şantiye alanında çalışan işçi yüksekten düşerek yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesinde bulunan bir inşaat şantiyesinde çalışan Hüseyin İ. isimli işçi yüksekten yere düştü. Yere düşen işçi yaralandı.

Olayı gören çalışma arkadaşları durumu hemen 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumu yapılan tetkikler sonrası belli olacağı belirtilirken, polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK