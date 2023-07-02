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Beypazarı Yaylalarında Yılkı Atları Görüntülendi

Beypazarı Yaylalarında Yılkı Atları Görüntülendi

Yaşam Haberleri

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı yaylalardaki yılkı atları otlarken objektife yansıdı. Yılkı atlarının yaylaların simgesi haline geldiğini belirten muhtar, atların doğal yaşamın bir parçası olduğunu söyledi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı yaylalardaki yılkı atları görüntülendi.

İlçenin Karaşar, Ahlatlık ile Nallıkaşı bölgelerindeki yılkı atları otlarken objektife yansıdı.

Karaşar Mahallesi muhtarı Paşa Mehmet Gürlek, yılkı atlarının yaylaların birer simgesi haline geldiğini söyledi.

Atları yaz kış sürekli takip ettiklerini belirten Gürlek, "Atlar, yazın kendiliklerini ve taylarını çok iyi besliyorlar. Şimdi çok iyiler ve koşmanın, özgür olmanın tadını çıkarıyorlar. Bu atlar da doğal yaşamın, doğal hayatın bir parçası haline geldiler." dedi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Yaşam

Beypazarı Karaşar Gürlek Ankara Yaşam Haberler

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