Bangkok'ta başlayan aşk hikayesi Bilecik'te evlilikle sonuçlandı

Bilecik'ten tatil için Tayland'ın başkenti Bangkok'a giden Cemil Can Bozkurt, orada aşık olduğu kadına Türkiye'de telli duvaklı düğün yaptı. İkili kısa sürede birbirlerine aşık olurken, 1 senenin ardından çift evlilik kararı aldı. Evlilik töreni Bilecik'te gerçekleşti.

Bangkok'da başlayan aşk hikayesi Bilecik'te evlilikle sonuçlandı

Cemil Can Bozkurt : "Evlendik ve çok mutluyuz"

BİLECİK - Bilecik'ten tatil için Tayland'ın başkenti Bangkok'a giden Cemil Can Bozkurt, orada aşık olduğu kadına Türkiye'de telli duvaklı düğün yaptı.

Bilecik Belediyesinde çalışan 40 yaşındaki Cemil Can Bozkurt tatil için geçtiğimiz yıl Tayland'ın en büyük şehri ve başkenti Bangkok'u seçti. Uçakla 9 buçuk saatlik bir uçuş sonrası Bangkok'a varan Cemil Can burada yapacağı 1 haftalık tatilde Nalelada isimli kadınla tanıştı. İkili kısa sürede birbirlerine aşık olurken, 1 senenin ardından çift evlilik kararı aldı. İlk olarak aileler arasında Bangkok'da yapılan eğlencenin ardından Bilecik'te nikah töreni düzenlendi. Nalelada Khraıkrunkhul nikah memurunun sorusuna 'Evet' diyerek Bozkurt ile evlendi.

"Evlendik ve çok mutluyuz"

Nikah töreni sonrası Cemil Can Bozkurt, "Bangkok tatilinde tanıştık ve sonra evlilik kararı aldık. Bugün de evlendik ve çok mutluyuz. Nalelada zaten Türk yemekleri çok seven biri. Zorluk çekmeyeceğine inanıyorum. Bangkok başlayan yıldırım aşkı Bilecik'te evlilikle sonuçlandı" dedi.