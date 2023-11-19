Bağcılar'da frenleri boşalan çöp kamyonu çok sayıda otomobile çarptı
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Bağcılar'da frenleri boşaldığı iddia edilen çöp kamyonu çok sayıda otomobile vurarak durabildi. Kamyonun şoförü ise yokuş aşağı giden araçtan kendisini yola attı. Kazada kamyon şoförü yaralandı.
BAĞCILAR'da frenlerinin boşaldığı iddia edilen çöp kamyonu çok sayıda otomobile vurarak durabildi. Kamyonun şoförü ise yokuş aşağı giden araçtan kendisini yola attı. Kazada kamyon şoförü yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Yıldıztepe Mahallesi 566 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre frenleri boşalan çöp kamyonu yokuş aşağı gitmeye başladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförü araçtan atladı. Kamyon sokakta park halinde bulunan çok sayıda araca çarparak durabildi. Kazada kamyon şoförü yaralandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam