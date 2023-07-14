Ayvalık'ta Ölü Yunus Bulundu
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Ayvalık'taki Yumurta Adası'nda dalış eğitmeni Uygar Tür tarafından öğle saatlerinde kıyıya vurmuş ölü bir yunus bulundu. Yunusun ağzında sağ tarafında yara izi olduğu belirlendi.
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, denizde dalış eğitmeni Uygar Tür tarafından ölü yunus bulundu.
Ayvalık'taki Yumurta Adası'nda, dalış eğitmeni Uygar Tür tarafından, bugün öğle saatlerinde kıyıya vurmuş ölü bir yunus bulundu.
Adanın kuzey tarafında su yüzeyinde hareketsiz duran yaklaşık 2 metre büyüklüğünde yunusu fark eden dalış eğitmeni Uygar Tür, yanına gittiğinde, ağzının sağ tarafında yara izi bulunduğunu fark etti. Tür, yaranın kaya sürtünmesi izine benzediğini kaydetti. Tür, durum yetkililere bildireceğini söyledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam