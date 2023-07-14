Ayvalık'ta Ölü Yunus Bulundu

Ayvalık'taki Yumurta Adası'nda dalış eğitmeni Uygar Tür tarafından öğle saatlerinde kıyıya vurmuş ölü bir yunus bulundu. Yunusun ağzında sağ tarafında yara izi olduğu belirlendi.