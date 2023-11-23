Aydın'da kayıp otizmli çocuk zeytin bahçesinde bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan otizmli çocuk jandarma ekipleri tarafından evin 3 kilometre uzağında zeytin bahçesinde sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yalıköy Mahallesinde ikamet eden Ş.B. (13) isimli otizm ve konuşma rahatsızlığı bulunan çocuğun kayıp olduğu ihbar edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ihbarın alınmasına müteakip araştırma ve arama faaliyetlerine başlandı. Kayıp çocuk yapılan araştırma ve arama sonucunda aynı gün kısa süre içerisinde evinin 3 kilometre ilerisinde zeytin bahçesinde bulunarak ailesine teslim edildi. Çocuğun ailesi jandarma ekiplerine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - AYDIN