Aydın'da Kaybolan 2 Yaşındaki Çocuk Hızlı Müdahale ile Bulundu

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde arazide kaybolan 2 yaşındaki çocuğu jandarma ekipleri havadan ve karadan yapılan müdahale ile bir saat içinde buldu. Kayıp çocuk ailesine teslim edildi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde arazide kaybolan 2 yaşındaki çocuğu jandarma ekipleri havadan ve karadan yapılan müdahale ile bir saat içinde buldu.

Edinilen bilgiye göre, Yamalak Mahallesi'nde ikamet eden 2 yaşındaki K.C. isimli kız çocuğunun arazide kaybolduğu ihbarında bulunuldu. İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ihbarın alınmasına müteakip araştırma ve drone ile arama faaliyetlerine başlanıldı. Kayıp çocuk yapılan araştırma ve arama sonucunda bir saat sonra arazide ağaç altında uyur vaziyette bulunarak ailesine ailesine teslim edildi. - AYDIN