Aydın Büyükşehir Belediyesi Mevlid Kandili'nde Helva Hayrı Gerçekleştirdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Mevlid Kandili sebebiyle il genelinde 28 farklı noktada helva hayrı gerçekleştirdi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İncirliova ilçesi Çarşı Cami önündeki helva hayrına katılarak vatandaşların Mevlid Kandili'ni tebrik etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşların Büyükşehir Belediyesi'nden taleplerini dinledi ve Sevgi Yolu'nda esnaflara hayırlı işler diledi. Vatandaşlar il genelinde birçok noktada gerçekleştirilen helva hayrı için duyarlılığından dolayı Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Çerçioğlu'na; CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ile CHP İncirliova İlçe Başkanı Ümit Yaşar da eşlik etti. - AYDIN