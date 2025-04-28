Ataşehir Belediyesi İlk Sosyal Restoranı ATA Teras'ı Açtı

ATAŞEHİR Belediyesi, kent sakinlerine uygun fiyatlı, kaliteli yemek hizmeti sunmak amacıyla ilk sosyal tesis restoranı olan ATA Teras'ı hizmete açtığını duyurdu. Tesisin açılışında konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, ATA Teras'ı Ataşehir halkının sofrasına katkı sunmak, bütçesini desteklemek ve birlikte nefes alabileceği yeni bir sosyal ortam oluşturmak amacıyla hayata geçirdiklerini ifade etti.

Ataşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Belediye, beşinci şubesi hizmete alınan Ata kafelerin ardından ilçenin ilk sosyal tesis restoranı olan ATA Teras'ın da açılışının gerçekleştirildiğini duyurdu.

'HERKES İÇİN EŞİT, ERİŞİLEBİLİR VE SAĞLIKLI BİR SOFRA KURUYORUZ'

Açılışta konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel projenin sosyal adalet ve toplumsal dayanışma ilkeleriyle şekillendiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Biz bu sosyal tesisi bir belediye projesi olmanın çok ötesinde hayal ederek tasarladık. Burası, başınızı kaldırdığınızda gökyüzünü görebileceğiniz, şehrin ortasında nefes alabileceğiniz, kaliteli hizmete uygun fiyatla erişebileceğiniz bir kamusal yaşam alanı olarak tasarlandı ve bugün kapılarını açıyor."

'ATA TERAS KATILIMCI BELEDİYECİLİK ANLAYIŞININ SİMGESİ'

ATA Teras'ın ilk belediye restoranı olmasının yanı sıra, katılımcı belediyecilik anlayışlarının simgesi olması açısından da özel bir yeri olduğuna dikkat çeken Adıgüzel, "Arkadaşlarım bana, 'Başkanım tesisin adı ne olsun?' diye ilk sorduğunda birçok isim önerisiyle geldiler. Ben de 'en iyisini komşularımız bilir' diyerek anket yapılmasını istedim. Yapılan anket sonucu ATA Teras ismi yüzde 31.8 oranında oy alarak birinci oldu. ATA Teras, aynı zamanda ismi Ataşehir'de yaşayanlar tarafından belirlenmesi nedeniyle de bir ilki temsil ediyor" dedi.

"BİR BABA MAAŞI YETMEDİĞİ İÇİN MAHCUP OLMASIN"

ATA Teras'ın herkesin rahatlıkla ulaşabileceği, bütçesini zorlamadan hizmet alabileceği bir yer olarak hayal edildiğini belirten Adıgüzel, "Bu tesisleri, tasarlarken şöyle bir vizyonla adım atıyoruz. Bir genç kardeşimiz sabah okula giderken burada kahvaltı yaparak güne başlayabilsin istiyoruz. Bir anne çocuğunun elinden tutup buraya gelsin, keyifle tatlısını yiyebilsin istiyoruz. Bir baba maaşı yetmediği için mahcup olmasın, gönül rahatlığıyla buraya gelip ailesiyle akşam yemeğini yiyebilsin istiyoruz. İki emekli amcamız, teyzemiz yıllar önce tanıdığı arkadaşlarıyla burada buluşsunlar, birlikte bir öğlen yemeği yesinler istiyoruz. Kısaca biz burayı, bu tesisi Ataşehir'in gerçek sahipleri için açıyoruz" diye konuştu.

Belediye tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"ATA Teras, yalnızca yemek servisi sunan bir restoran değil, aynı zamanda mahalle sakinlerinin buluşup sosyalleşebileceği, etkinliklerin düzenlenebileceği kamusal bir yaşam alanı olarak tasarlandı. Geniş ve ferah iç mekanı, modern dekorasyonu ile her yaştan ziyaretçiye açık olan ATA Teras'ta her gün çorba, ana yemek, yardımcı yemek ve tatlıdan oluşan dengeli ve besleyici sabit menüler sunuluyor. Tesisin özenle hazırlanan menülerindeki yemekler ise profesyonel aşçılar ve mutfak ekibi tarafından hazırlanıyor.

"Ataşehir Belediyesi ekonomik kafe konsepti Ata Kafelerin de sayısını hızla arttırıyor. Yakın vadede şube sayısının 10'a çıkarılması hedeflenen Ata Kafelerin 5'inci şubesi ise geçtiğimiz haftalarda Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde açıldı. Uygun fiyatlı menülere sahip kafelerde, çay, kahve, sandviç ve tatlı çeşitlerinin yanı sıra tost, hamburger ve köfte gibi lezzetler de sunuluyor. Ata Kafelerin diğer şubeleri ise Barbaros Mahallesi'nde İnovata Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi'nde, İçerenköy Mahallesi'nde İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde, Atatürk Mahallesi'nde ise Atapark ve Amfili Park'ta hizmet veriyor. "