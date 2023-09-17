Artvin'de trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Karadeniz Sahil Yolu'nun Sarp Tüneli'nde park halindeki bir tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.