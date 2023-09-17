Artvin'de trafik kazası: 5 kişi yaralandı
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Karadeniz Sahil Yolu'nun Sarp Tüneli'nde park halindeki bir tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu'nun Sarp Tüneli'nde, Gürcistan uyruklu Gocha Surmanidze'nin kullandığı UH-087-UU plakalı otomobil, tünelde park halindeki tıra arkadan çarptı.
Kazada, sürücü Surmanidze'nin yanı sıra Gürcistan uyruklu 4 kişi yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Kaynak: AA / Yaşam