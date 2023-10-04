Artvin'de Sağanak Yağış: Dereler Taştı, Köy Yolları Kapandı

Artvin'de etkili olan sağanak yağış Arhavi, Borçka ve Hopa ilçelerinde dere taşkınlarına neden olurken, bazı köy ve karayolları da ulaşıma kapatıldı.

ARTVİN'DE SAĞANAK YAĞIŞ: DERELER TAŞTI, KÖY YOLLARI KAPANDI

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'de etkili olan sağanak yağış Arhavi, Borçka ve Hopa ilçelerinde dere taşkınlarına neden olurken, bazı köy ve karayolları da ulaşıma kapatıldı.

Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından Artvin'de dün sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu etkisini gösteren sağanak yağış sonrasında, taşan dereler su baskınlarına neden oldu. Borçla, Arhavi ve Hopa ilçelerinde ise su taşkınları hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Borçka-Hopa karayolu üzerinde bulunan Düzköy mevkiinde taşan dere nedeniyle ulaşım sağlanamadı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede, bazı sürücüler kapalı yol nedeniyle ilçeye geri dönmek zorunda kaldı. Ekiplerin uzun uğraşlar sonunda trafiğe açtığı karayolu kontrollü bir şekilde sağlanırken, Arhavi Çifteköprü Taşocağından mevkiinde ise sel meydana geldi. Bölgeye İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgeye araç girişlerini kontrollü olarak sağlarken, Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, yerinde incelemede bulundu. Yapılan açıklamada ise Gürgencik, Dülger, Soğuksu ve Uçurmak köy yollarının kapandığı bildirildi.