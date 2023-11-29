Artvin'de cam seyir terasından düşen kadının cansız bedenine ulaşıldı

UĞUR İSTANBULLU

Artvin merkeze bağlı Taşlıca köyü mevkisindeki Hatilla Vadisi Milli Parkı'nda bulunan 220 metre yüksekliğindeki cam seyir terasından düşen Sultan Sağlam'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Ticari taksiyle Artvin merkeze bağlı Taşlıca köyü mevkisinde bulunan Hatilla Vadisi Milli Parkı'nda bulunan cam seyir terasına giden Sultan Sağlam, henüz belirlenemeyen bir nedenden 220 metre yükseklikteki cam terastan düştü. Taksi sürücüsünün ihbarı üzerine ola yerine, Jandarma, AFAD 112 ekipleri sevk edildi.

UMKE, Çoruh Arama Kurtarma ve itfaiye ekipleri kadının cansız bedenine ulaşmak için çalışma başlattı. Ekipler altı saat süren çalışma sonucunda Sultan Sağlam'ın cansız bedenine ulaştı. Sultan Sağlam'ın cenazesi 112 ekiplerine teslim edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.