Arnavutköy'de yağmur suyu kanalı çalışmaları nedeniyle çukura düşen araç

Arnavutköy'de yağmur suyu kanalı çalışmaları nedeniyle yola koyulan dubalar yoğun yağış ve rüzgardan kaynaklı uçunca bir sürücü açılan çukuru göremeyerek içine düştü. Belediyeden yapılan açıklamada, sürücünün maddi zararı karşılanacağı belirtildi.

Olay, Arnavutköy Anadolu Mahallesi Saliha Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arnavutköy Belediyesi tarafından sokakta yağmur suyu kanalı yapım çalışmaları nedeniyle bölgeye koyulan dubalar ve uyarı levhaları yoğun yağış ve rüzgar nedeniyle uçtu. Bir sürücü de o sokaktan geçtiği sırada açılan çukuru göremeyerek içine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araç çekici yardımıyla çukurdan çıkartıldı. Arnavutköy Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Fatih Sanlav, yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Yağmur suyu kanalı yapım çalışmamız esnasında gerekli tüm tedbirleri almış olmamıza rağmen, koyduğumuz uyarı levhaları ve emniyet tedbirlerinin tamamı rüzgarın ve yoğun yağışın etkisiyle sürüklenmiştir. Vatandaşımızın maddi zararı tarafımızca karşılanacak olup, gerekli tüm tedbirler yeniden alınmıştır. İlçemizde devam eden sağanak ve gök gürültülü yağışların, artarak süreceği tahmin edilmektedir. Acil durumlar için 444 4 597 bizimle iletişime geçebilirsiniz" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL