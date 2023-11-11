Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu'nun Yalova'da Gerçekleştirdiği Deprem Tatbikatı Nefesleri Kesti

Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu'nun Yalova'da gerçekleştirdiği ve gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı nefesleri kesti. İzleyenler tatbikat mı gerçek mi ayıramadı. Tatbikat için binalar yıkılırken 200 kişilik arama kurtarma ekibi çalışma gerçekleştirdi. Tatbikatta rollerine kaptıran depremzede yakınları neredeyse enkazda kendilerini yaralıyordu.

Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu (AKDF) tarafından düzenlenen deprem tatbikatı nefesleri kesti. Gerçek zamanlı olarak başlayan tatbikat senaryosu gereği Yalova'da gerçekleşen büyük ölçekli deprem sonrasında, federasyona bağlı arama kurtarma ekipleri afet bölgesine doğru harekete geçti. 6 ilden Yalova'ya gelen ekipler hiç durmadan ve dinlenmeden çalışmalarına başladı. 24 saat esaslı gerçekleştirilen depremde kentteki 3 ayrı bölgede 4 binada arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi. Binalardan 2'si deprem gören binalar gibi yıkılarak gerçekleşen tatbikatta bölgeye sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışmalarındaki yeteneklerini gerçek bir sahada gösterme imkanı buldu. Enkaz alanında canlı insanlar yaralı rolünde kullanıldı. Depremzede yakınları rolü ile enkazın içinde sevdiklerini kurtarmaya çalışan üniversite öğrencileri de tatbikatın gerçeklik boyutunu bir üst düzeye taşıdı. Tatbikata katılan Yalova K-77 Arama Kurtara ekibinin yanı sıra Balıkesir Gönen'den Göndak, Edirne'den EDAK ve KEDAN Aydın'dan Umut, İstanbul'dan, Türkcan ve Uşak ekipleri uykusuz şekilde 24 saat esaslı çalışma gerçekleştirdi. Tatbikata polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin yanı sıra Yalova Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği de katıldı. Gün boyu süren çalışmada tatbikat alanını ziyaret eden Vali Hülya Kaya, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AKDF Başkanı Adem Demirel, yaptığı açıklamada, "Federasyonumuzun her yıl düzenlediği ulusal ölçekli bir çalışma bu. Biz bu tatbikatları yıkım kararı alınan ya da kentsel dönüşümle yıkım kararı alınan binaların izni ve onayını alarak bu binaları, deprem formatında yıkıp gerçek binalarda düzenliyoruz. Federasyonumuza bağlı olan 6 ilden ekiplerimiz Yalova'ya intikal ederek deprem bölgesine gelmiş gibi gerçek zamanlı olarak 24 saat esaslı bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bundaki amacımız bizim yaşadığımız depremlerden önce gerçek binalarda çalışıp bu tecrübeleri elde edebilmek. Ekiplerimizin almış olduğu eğitimleri, burada uygulamalı olarak görebilmek" dedi. - YALOVA