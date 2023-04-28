Antalya Büyükşehir Belediyesi, Üçağız Kekova Kavşağı'nda Kurakçıl Peyzaj Düzenlemesi Yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Demre-Kaş sınırı Üçağız Kekova Kavşağı'nda kurakçıl peyzaj düzenlemesi yaptı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın bin metrekarelik alanda yaptığı tasarımda kuraklığa dayanıklı bitkiler kullanıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Demre-Kaş sınırı Üçağız Kekova Kavşağı'nda kurakçıl peyzaj düzenlemesi yaptı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın bin metrekarelik alanda yaptığı tasarımda kuraklığa dayanıklı bitkiler kullanıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kuraklık tehlikesine karşı 'Kurakçıl Peyzaj Projesi' kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Su ve enerjiden tasarruf için kent merkezindeki kavşak ve refüj düzenlemelerinde çim yerine ağaç kabuğu uygulaması yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, söz konusu çalışmalarını ilçelerde de sürdürüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler son olarak Demre ile Kaş ilçe sınırında yer alan Üçağız Kekova girişi kavşağında kurakçıl peyzaj çalışması yaptı.