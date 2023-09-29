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Ankara'da doğal gaz patlaması: 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir apartmanda meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Patlama sonucunda çevredeki binalarda hasar oluştu ve bazı daireler tahliye edildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.