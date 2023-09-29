Ankara'da doğal gaz patlaması: 1 kişi hayatını kaybetti
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir apartmanda meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Patlama sonucunda çevredeki binalarda hasar oluştu ve bazı daireler tahliye edildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.
Başkent'te doğal gaz patlaması: 1 ölü
ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde doğal gaz patlaması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mamak'ta doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama sonucunda 79 yaşındaki Fatma Köse hayatını kaybetti. Patlama sonucu çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam