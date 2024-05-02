PSG - Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta? PSG - Dortmund maçı nereden izlenir?

2 Mayıs Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan PSG - Dortmund maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. PSG - Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise PSG - Dortmund CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, PSG- Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta? PSG- Dortmund maçı ne zaman?

PSG - DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

PSG ile Dortmund arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, 7 Mayıs Salı günü saat 22:00'de başlayacak. Maçı canlı izlemek isteyenler için TV8, TV 8 Buçuk ve Exxen kanallarından yayınlanacak. TV8'i Digiturk 28, D Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29, Vodafone TV 28 numaralı kanallardan veya Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izleyebilirsiniz. TV 8 Buçuk'u Digiturk 55, D Smart 47, Tivibu 52, Vodafone TV 29 numaralı kanallardan veya yine Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak takip edebilirsiniz.