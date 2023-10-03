Akhisar Belediyesi Zeytinliova Mahallesi'ne yeni park kazandırıyor

Akhisar Belediyesi merkezde olduğu gibi kırsal mahallelerde de vatandaşların rahat nefes alabilecekleri yeşil alan ve park çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar'ın en büyük kırsal mahallelerinden olan Zeytinliova Mahallesi'ne kazandırılacak yeni alanda incelemelerde bulundu.

Akhisar Belediyesi, şehirde olduğu gibi kırsal mahallelerde de yaşam kalitesini artırmak ve çevre dostu projelerle kent estetiğini güçlendirmek için yeşil alan çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler Zeytinliova Mahallesi'nde yeni park ve sosyal yaşam alanı çalışmalarına hız verdi. Belediyeye ait arsada gerçekleştirilen proje içerisinde, vatandaşların rahat nefes alabileceği yeşil alanlar, çocuklar için modern oyun grupları, piknik masaları ve kamelyalar yer alacak. Duvarlarında görsel çizimlerin de olacağı projede ayrıca vatandaşların spor yapabilmeleri amacıyla spor aletlerinin yanı spor sahası da yer alacak. 7'den 70'e her yaştan vatandaşın kullanımına uygun standartlarda yapımı devam eden park ve sosyal yaşam alanının peyzaj düzenlemesi de kent estetiğine uygun olarak düzenleniyor.

"VATANDAŞLARIMIZ RAHAT NEFES ALABİLECEK"

Çalışmaları yerinde inceleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise, "İlçemize ve her bir mahallemize yeni parklar kazandırırken, eski durumda olan parklarımızı da bakımdan geçirerek güzelleştirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Yeni parkın tamamlanmasıyla birlikte mahalle sakinleri dinlenip nefes alabilecekleri bir alana, çocuklar ise doyasıya eğlenecekleri yeni bir oyun alanına kavuşacak. Zeytinliova Mahallesi'nde yapımına başladığımız bu proje şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.