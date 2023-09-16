Akçakoca'da pat pat devrildi: 6 kişi yaralandı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen kazada, tarım aracı olarak bilinen pat pat devrildi ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Hasançavuş köyünde fındık tarlasından dönen mevsimlik işçileri taşıyan S.K. idaresindeki pat pat devrildi.
Ters dönen aracın sürücüsü ile beraberindeki 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Yaşam