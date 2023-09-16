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Akçakoca'da pat pat devrildi: 6 kişi yaralandı

Yaşam Haberleri

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen kazada, tarım aracı olarak bilinen pat pat devrildi ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Hasançavuş köyünde fındık tarlasından dönen mevsimlik işçileri taşıyan S.K. idaresindeki pat pat devrildi.

Ters dönen aracın sürücüsü ile beraberindeki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Yaşam

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