Adıyaman'da İnşaat İşçisi Düştü, Ağır Yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatın 3. katından düşen işçi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatın 3. katından aşağıya düşen işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Aziz N. (20), dengesini kaybederek 3. kattan düştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aziz N., Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Aziz N.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN