Adana'da Ormanda Yangın Çıktı
Adana'nın Feke ilçesinde Konakkuran Mahallesi'ndeki ormanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
ADANA'nın Feke ilçesi Konakkuran Mahallesi'ndeki ormanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Konakkuran Mahallesi İmirömer Karadut mevkisindeki ormanda sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangını görenlerlerin ihbarı üzerine bölgeye 4 arasöz, 2 su tankeri, 2 helikopter ve orman işçileri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam