Adana'da İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü
İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangını, Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
İmamoğlu ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını Kozan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. 1 hektar ormanlık alan yangında zarar görürken bölgede ekiplerin soğutma çalışması sürüyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin kolluk güçleri soruşturma başlattı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam