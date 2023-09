ABD'ye giden öğrenciden haber alınamıyor

İki yıl önce öğrenci vizesiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) giden ve orada çalışmaya başlayan oğlundan 6 gündür haber alamayan anne Hanım Akduman yardım bekliyor. Akduman, "6 gün önce 'evi yerleştirip seni arayacağım' dedi ve bir daha hiç görüşemedik" dedi.

İki yıl önce Mersin'den ABD'ye giden makine mühendisi 30 yaşındaki Miraç Aydın Kurt, orada çeşitli işlerde çalıştı. Son olarak bir Amerikan firmasında mühendis olarak çalışan Kurt, geçen hafta çarşamba günü annesiyle son kez telefonda görüştü. O günden sonra oğluna ulaşamayan Hanım Akduman, çocuğunun bulunması için yetkililerden yardım istedi.

"Evi bulup beni arayacaktı"

Oğlundan bir haftadır haber alamadığını söyleyen gözü yaşlı anne Hanım Akduman, 2 çocuğundan birinin Avustralya'da diğerinin ise ABD'de olduğunu söyledi. ABD'de bulunan çocuğunun 2 sene önce öğrenci vizesiyle gittiğini belirten Akduman, "Oğlum makine mühendisi. O dönem birkaç firmada makine mühendisi olarak, daha sonra günübirlik işlerde çalıştı. En son büyük bir Amerikan firmasında mühendis olarak çalışıyordu ama ben artık ikisi de dışarıda oldukları için gelmelerini istiyordum. Çocuğum da bana, 'anne tamam, biraz daha para biriktireyim geleceğim' dedi. En son ikna ettim, ısrar ettim gelecekti. O sıra göz muayenesi için lens süresi bitmiş doktora gidecekti. 6 gün önce 'Şu an New York'tan New Jersey'e geçtim. Orada da ev bulayım, evi de yerleştireyim, öyle seni arayayım' dedi. Muayene olup, evini bulup yerleştirip beni arayacaktı" diye konuştu.

Geçen hafta çarşamba gününden bu yana telefonla ısrarla aramasına rağmen oğlunun telefonu açmadığını vurgulayan Akduman, "Telefonu açık ama cevap vermiyor. Her yere müracaat ettim. Orada konsolosluklara, buradaki konsolosluklara, mahkemelere, avukata, ancak henüz bir sonuca ulaşamadık" ifadelerini kullandı.

Oğlunun ABD'de yaşayan arkadaşlarının sürekli karakollara ve hastanelere gittiğini dile getiren Akduman, "Polis karakollarında da herhangi bir şey yok. Ben ısrarla uyduyla telefonu açık ve yerinin bulunabileceğini söylediğim halde onu yapmıyorlar. Savcılığa da polise de gittim. Sürekli konsolosluğu arıyorum. Oradaki arkadaşları da sürekli karakolda. Chicago'daki arkadaşları da oranın karakoluna, New Jersey'deki arkadaşları da oranın karakoluna 6 gündür sürekli onlar orayı, biz burayı aramadığımız yer kalmadı. Ama tek yapılacak olan uyduyla yerinin bulunup tespit edilmesi. Bugüne kadar hiçbir sıkıntımız yoktu. Çocuğumla sürekli diyalog halindeydik. Günde en az 2-3 kere görüştüğüm bir çocuktu" şeklinde konuştu. - MERSİN