Yasak kalktı, olta balıkçılarına gün doğdu
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Yasak kalktı, olta balıkçılarına gün doğdu

Yasak kalktı, olta balıkçılarına gün doğdu Çanakkale'de, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle yaklaşık 2 ay önce olta balıkçılığına kapatılan Gestaş iskelesi, 1 Haziran normalleşme planlaması çerçevesinde yeniden açıldı.

01.06.2020 17:32 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:38

Yasak kalktı, olta balıkçılarına gün doğdu

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle yaklaşık 2 ay önce olta balıkçılığına kapatılan Gestaş iskelesi, 1 Haziran normalleşme planlaması çerçevesinde yeniden açıldı. Haberi duyan balıkçılar soluğu iskelede aldı.

Çin'de ortaya ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tedbirleri kapsamında, amatör balıkçıların uğrak yeri olan Çanakkale Gestaş iskelesi bugün normalleşme planlaması çerçevesinde yeniden açıldı. Her yaştan kadın ve erkeğin bulunduğu iskeleye gelen vatandaşlar, güneşli havanın da tadını çıkardı.

Amatör balıkçılık müdavimlerinden emekli öğretmen Mehmet Dikici, "Balık tutmayı özledik. Korona virüs nedeniyle uzun zamandır arkadaşlarla görüşmüyorduk, onlarla da bir araya geldik. Bizim kahvehane alışkanlığımız yok. Buraya balık tutmaya geliyoruz. Hem ekmeğimizi kazanıyoruz, hem de yiyecek balığımızı yakalıyoruz. Evde durmaktan çok sıkılmıştık. Balık şu anda bol. Balıkta kıyılama var. Çanakkale'nin her tarafında çipura, mırmır, karagöz gibi her türlü balık çıkıyor. Ben ilk günde karagöz, izmarit yakaladım. Balık bolluğu var" dedi.

Aydın Gürer ise, "Korona virüs sonrası zevkimiz olan olta balıkçılığına başladık. İki kere attım ve ikisinde de oltamıza balık geldi. Balıklarımız aynı ama biraz daha irileşmiş durumda" diye konuştu.

Maskelerini takan balıkçıların sosyal mesafe kuralına da uydukları gözlendi.

Yasak kalktı, olta balıkçılarına gün doğdu

Kaynak: İHA

Manşet

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