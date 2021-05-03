İnegöl'de kısıtlamayı ihlal eden 11 kişiye ceza
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İnegöl'de kısıtlamayı ihlal eden 11 kişiye ceza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tam kapanmada sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 11 kişiye cezai işlem uygulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tam kapanmada sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 11 kişiye cezai işlem uygulandı.

Denetimler sırasında polis ekipleri, araçlarındaki megafonlarla vatandaşları uyardılar. İnegöl Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir'in de katıldığı denetimlerde bir fırının kafeterya bölümünde çay içen 7 şahıs ile metruk binaya giren 4 şahsa sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle toplam 34 bin 650 TL cezai işlem uygulandı. Ceza kesilen şahıslar daha sonra evlerine gönderildi. - BURSA

İnegöl'de kısıtlamayı ihlal eden 11 kişiye ceza
İnegöl'de kısıtlamayı ihlal eden 11 kişiye ceza
İnegöl'de kısıtlamayı ihlal eden 11 kişiye ceza
İnegöl'de kısıtlamayı ihlal eden 11 kişiye ceza
İnegöl'de kısıtlamayı ihlal eden 11 kişiye ceza
İnegöl'de kısıtlamayı ihlal eden 11 kişiye ceza
İnegöl'de kısıtlamayı ihlal eden 11 kişiye ceza
İnegöl'de kısıtlamayı ihlal eden 11 kişiye ceza
İnegöl'de kısıtlamayı ihlal eden 11 kişiye ceza
İnegöl'de kısıtlamayı ihlal eden 11 kişiye ceza
İnegöl'de kısıtlamayı ihlal eden 11 kişiye ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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